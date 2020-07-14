Владимирца, ударившего полицейских, оштрафовали на тридцать тысяч рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T15:27:10+03:00

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В конце декабря 2018 года полицейских в общежитие на улице Егорова вызвал его обитатель. По словам мужчины, его сосед вел себя неадекватно ,всюду были разбросаны шприцы и подозрительное вещество, напоминающее наркотик. Приехавшие полицейские задержали горожанина, находившегося в состоянии наркотического опьянения, и забрали его в полицию. Но в коридоре общежития ,когда его уводили, а потом в отделе полиции, пытаясь сбежать, задержанный ударил полицейских. С учетом всех обстоятельств, в том числе раскаянья, суд оштрафовал владимирца.

ИСТОЧНИК KP.RU