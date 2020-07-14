Владимирцы смогут увидеть комету

14 Июль 2020 2020-07-14T14:05:41+03:00

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В июле месяце у владимирцев есть возможность понаблюдать довольно яркую комету.

Комета C/2020 F3 NEOWISE была открыта 27 марта инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. 3 июля она прошла перигелий - ближайшую к Солнцу точку своей орбиты. В этот момент она была не видна. Сейчас комета удаляется от Солнца и уже доступна для наблюдений. На минимальном расстоянии от Земли комета должна пройти 23 июля (103.52 млн.км).

В первой половине июля комета будет перемещаться по созвездиям Возничего и Рыси. В этот период блеск кометы оценивается примерно как +0,9m. Такой видимый блеск, например, имеет звёзда Альдебаран (созв. Тельца).

17 июля комета уйдёт в созвездие Большой Медведицы. Яркость её будет уменьшаться. Увидеть ее можно сначала в утренние и вечерние сумерки, а во второй половине июля и всю ночь в северной стороне неба очень низко над горизонтом (не больше десяти градусов). Поэтому для наблюдений этой кометы у нас - необходим открытый и чистый северный горизонт.

Хорошим ориентиром при ее поиске послужит яркая звезда Капелла (альфа Возничего). Орбита кометы C/2020 F3 NEOWISE сильно вытянутая — в следующий раз комета приблизится к Земле через 7125 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU