2020-07-14T14:04:18+03:00
Общество

Медицинский центр заплатит жительнице Владимира за некачественное лечение

Женщина взыскала деньги через суд
Ирина Мальцева
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Горожанка обратилась в Фрунзенский районный суд с иском к ООО «Центр профилактики и реабилитации», раньше называвшийся ООО «Вита лайн». Почти два месяца, с конца октября до конца декабря 2017 года, она лечилась в этом центре, отдав медицинскую помощь крупную сумму – 65 тысяч рублей. Для этого ей пришлось взять кредит. Но состояние здоровья не улучшалось, больная обратилась в госполиклинику по месту жительства и узнала, что при ее диагнозе нельзя было делать процедуры, которые проводили в частной клинике. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора, проверившие частную клинику, нашли там множество нарушений в работе. И женщина хотела взыскать с клиники деньги, потраченные на лечение и сто тысяч рублей за моральный ущерб. Как указал Росздравнадзора по Владимирской области, медицинские услуги со стороны ООО «Центр профилактики и реабилитации» оказывались пациентке с нарушением обязательных требований законодательства РФ к качеству медицинских услуг. И суд взыскал в ее пользу потраченные на лечение деньги, штраф за то, что они не хотели возвращать их добровольно – 33 тысячи рублей. А моральный ущерб женщины суд оценил всего в тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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