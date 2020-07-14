Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в онлайн-тренировках программы «SOTKA: 100-дневный воркаут»

14 Июль 2020 2020-07-14T13:54:20+03:00

За последние несколько лет в этой программе приняли участие свыше 500 тысяч человек

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Жители Владимирской области могут стать участниками бесплатной образовательно-тренировочной онлайн-программы «SOTKA: 100-дневный воркаут».

За последние несколько лет в этой программе приняли участие свыше 500 тысяч человек из 1418 городов в 72 стране мира. Однако массовых стартов больше не будет. Начало «сотки» у каждого участника индивидуальное, в любое время - с момента скачивания приложения или записи на интернет-сайте программы.

Программа рассчитана ровно на 100 дней, в течение которых вы каждый день будете получать небольшой блок полезной информации (видео + текст) и выполнять тренировочные комплексы из базовых упражнений. Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки.

У всех, кто дошел до конца, результат одинаковый - красивое тело и рост силовых показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU