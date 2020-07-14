В Киржачском районе сняли карантин по бешенству

14 Июль 2020 2020-07-14T13:53:33+03:00

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Карантин по бешенству в деревне Песьяне Киржачского района продолжался более двух месяцев: его объявили 30 апреля а сняли только 10 июля. Все это время жителям было запрещено вывозить за пределы деревни своих питомцев и продавать их. Впрочем, во Владимирской области бешеных животных выявляют нередко. Часто причиной карантина становятся лисы и енотовидные собаки с опасной болезнью, выбежавшие к людям. Иногда от них заражаются и домашние любимцы. 10 июля новый карантин по бешенству объявили сразу в двух деревнях Собинского района – Михеево и Ермонино, относящихся к разным муниципальным образованиям. Здесь должны провести отлов бездомных животных и проведут профилактическую вакцинацию кошек и собак. Пока карантин действует, охотиться в лесах на этой территории нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU