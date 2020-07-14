Владимирских школьников приглашают в путешествие по дорогам Победы
С июля во Владимирской области начинает действовать всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги победы. Путешествия для школьников».
Эта программа позволяет учащимся общеобразовательных организаций, кадетских корпусов и военных училищ бесплатно поучаствовать в военно-исторических экскурсиях по музеям, историческим и культурным объектам нашего региона.
В 2020 году предусмотрены следующие маршруты по Владимирской области: обзорная экскурсия по Владимиру и Боголюбово, «Суздальское княжество» (Суздаль и Кидекша), «Усадьба Храповицкого» (Владимир и Муромцево).
Получить всю подробную информацию об экскурсионных маршрутах, сроках проведения, а также зарегистрироваться для участия можно у регионального представителя – Михайловой Дарьи Андреевны по адресу электронной почты podkrylom@list.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU