Строитель-мошенник обманул владимирца

14 Июль 2020 2020-07-14T13:34:56+03:00

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Житель Владимира еще в сентябре прошлого года договорился с двумя строителями о том, что они построят ему веранду в садовом товариществе. За работу он отдал 157 тысяч рублей. Около недели мужчины работали, снесли старую веранду, выкопали траншеи, залили фундамент, а потом пропали. По телефону они сообщили хозяину, что у них украли строительные инструменты и обещали завершить работы позднее, но потом и вовсе перестали выходить на связь. Полиции удалось выяснить, что строили веранду два владимирца, но они скрылись и были объявлены в розыск. 10 июля владимирские оперативники задержали одного из подозреваемых – сорокадвухлетнего местного жителя, второго пока ищут. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. Пообещав все построить и взяв аванс, он скрылся, прихватив 68 тысяч рублей, полученные от заказчика. В ходе следствия принятыми мерами ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме. Сейчас полиция проверяет ,не причастен ли он к другим аналогичным преступлениям во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU