2020-07-14T12:53:14+03:00
Происшествия

Муромские полицейские задержали квартирного вора в соседнем регионе

Молодой мужчина обокрал два дома в июле
Ирина Мальцева
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Тридцатитрехлетний безработный житель Нижегородской области, уже имевший судимость, 9 июля побывал в Муроме. Днем из частного дома на улице Фрунзе, куда он вошел через незапертую дверь, мужчина унес барсетку с кошельком и тысячей рублей. В тот же день через незапертый балкон он забрался в квартиру на первом этаже на улице Владимирская, откуда украл ноутбук, стоивший двадцать тысяч рублей. Как сообщили в УМВД России по Владимирской области, в ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемого задержали на территории соседнего региона, он признался. Ноутбук он успел продать, а деньги потратить, но полицейские нашли покупателя ноутбука, изъяли технику и скоро вернут ее владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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