Во Владимире задержали поджигателя автомобилей

14 Июль 2020 2020-07-14T12:39:17+03:00

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Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, 13 июля около шести часов вечера поступило сообщение, что загорелись два автомобиля на улице Тракторной. Как оказалось, машины горели около дома №4 по этой улицы, но потушить огонь местные жители сумели подручными средствами до приезда пожарных. Огонь повредил лакокрасочное покрытие двух автомобилей – ВАЗ 2104 на площади, занимающей пол квадратного метра, и ВАЗ 2114 на двадцати квадратных сантиметрах. Основная версия случившегося - поджог. Полицейские задержали одного из возможных поджигателей, устанавливаются личности остальных. Дознаватель МЧС России в свою очередь формирует материалы расследования, которые передадут в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU