Бывший начальник почты в Петушинском районе похитила 240 тысяч рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T12:20:46+03:00

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Экс-начальник почтового в Петушинском районе осуждена за хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения. С февраля по сентябрь прошлого года тридцатитрехлетняя женщина в поселке Городища похищала деньги ,которые местные жители приносили на почту, чтобы сделать наложенный платеж, оплатить тариф или отправить перевод. Также она забирала пенсии и компенсации за оплату услуг ЖКХ. Всего она похитила более 240 тысяч рублей. Учитывая явку с повинной, наличие маленького ребенка и частичное добровольное возмещение ущерба, а также позицию гособвинителя, Петушинский районный суд назначил местной жительнице два года условно с испытательным сроком один год.

ИСТОЧНИК KP.RU