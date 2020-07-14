Во Владимирской области вновь разрешат работать автошколам

14 Июль 2020 2020-07-14T12:14:10+03:00

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Губернатор Владимир Сипягин внес соответствующие изменения в указы «О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей» и «О введении режима повышенной готовности». Теперь работать смогут не только организации, обучающие будущих водителей, но и индивидуальные предприниматели. Правда, только с учетом определенных требований. Например, перед началом занятий нужно померять температуру и осмотреть учащегося – вдруг у него ОРВИ. В машине на занятиях должен сидеть только инструктор и ученик, а при сдаче экзамена – еще и инспектор ГИБДД. Пользоваться масками, перчатками и антисептиками обязательно, причем первые нужно менять раз в два часа, а утилизировать их нужно, пакуя в специальные пакеты. Раз в два часа нужно дезинфицировать салон авто, а делать влажную уборку – после каждого ученика.

ИСТОЧНИК KP.RU