Праздник Огурца в Суздале отменили из-за коронавируса

Праздник Огурца знала вся Россия Фото: материалы пресс-служб

Коронавирус продолжает рушить планы. В этом году в Суздале не будет традиционного, юбилейного, 20-го по счету праздника Огурца. Мероприятие пришлось перенести на 2021 год, так как в этом году из-за коронавируса введены ограничения на проведение массовых мероприятий.

Праздник Огурца впервые прошел в Суздале в 2001 году, а уже в 2009 его посетило рекордное количество туристов – более 18 тысяч человек, в два раза больше, чем все население Суздаля. Праздник, который поначалу проходил на территории Музея деревянного зодчества, быстро захватил почти весь Суздаль. День Огурца стал попурярным сначала в России, а затем и за рубежом. В последние годы делегации разных стран выставляли собственные подворья, где представляли национальную кухню.

На площадках праздника Огурца выступали лучший в мире балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский, группа Стаса Намина «Цветы», «Калинов мост», «Рекорд-оркестр», «Синяя птица» и другие. Самой ожидаемой частью праздника становился запуск в небо куклы-огурца. За всю историю его находили только 5 раз. А среди призов были денежные суммы, подарки от спонсоров и отелей.

Праздник должен был состояться 18 июля, в субботу, но коронавирус все отменил. Взамен музей-заповедник предлагает владимирцам присоединиться к флешмобу: выкладывать свои фотографии с праздников разных лет и делать к ним короткие подписи с хештегами #деньогурца, #суздаль, #мдз, #юбилейогурца. Самые яркие и веселые фотографии будут опубликованы на страницах социальных сетей ВСМЗ.