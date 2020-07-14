Более ста тысяч мальков стерляди выпустили в воду во Владимирской области

14 Июль 2020 2020-07-14T12:06:30+03:00

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Стерлядь в водоемы региона выпускают ежегодно: так стараются возместить убывающие биоресурсы. Этот год не стал исключением и ООО «Техно-Альянс» в соответствии с договором с Росрыболовстовм выпустил 100431 штук молодой стерляди, средний вес которой – два с половиной грамма, в реку Ока Владимирской области. Впрочем, выживут далеко не все. По статистике, только около 2% мальков станут взрослой «царской» рыбой. В том числе страдают рыбы и из-за браконьеров. Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области отмечает, что только за конец июня и начало июля на реке Клязьма и ее притоках - Шерна, Киржач, Пекша, Колокша, Нерль, Судогда, Уводь, Лух, Суворощь, на Оке и ее притоках Гусь, Унжа, Ушна, а также на озерах Урвановское, Виша, Глушица, Свято, Каринское, на водохранилище Глазовском и других водоемах Владимирской области зафиксировано 27 нарушений природоохранного законодательства, изъята одна сеть. Один материал об административном правонарушении по статье «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира» в суд для принятия решения о конфискации запретных орудий добычи водных биологических ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU