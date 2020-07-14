2020-07-14T09:53:06+03:00
Происшествия

В Лакинске на пожаре погибла пенсионерка

При этом пожарные спасли 2 детей и эвакуировали 15 человек
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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13 июля около девяти часов вечера в Лакинске на улице Текстильщиков загорелась одна из квартир в многоэтажке.

Приехавшие на место пожарные обнаружили, что горит квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Верхние этажи были в дыму. Спасатели начали эвакуацию людей с четвертого и пятого этажей. В общей сложности спасены двое детей, эвакуированы 15 человек. К сожалению, спасти хозяйку горящей квартиры не удалось. 67-летняя женщина к моменту ее нахождения уже была мертва.

По предварительной информации от пресс-службы МЧС, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём погибшей хозяйки квартиры. Она проживала одна.

К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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