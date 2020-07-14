В Кольчугинском районе владелец собаки, покусавшей девочку, заплатил ее родителям 20 тысяч рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T09:21:43+03:00

Также его оштрафовали на полторы тысячи за то, что собака гуляла без поводка

Изменить размер текста: A A

В Кольчугинском суде в связи с примирением сторон завершилось рассмотрение дело об укусах собакой маленькой девочки. Ее мама требовала от владельца собаки 60 000 рублей.

По данным суда, девочка проходила мимо дома ответчика, когда на нее набросилась его собака породы западно-сибирская лайка. Собака успела укусить ребенка за ногу и плечо. К счастью, не очень сильно, однако этого хватило, чтобы после укуса девочка была вынуждена проходить амбулаторное лечение, на время перестала ходить в школу. От укусов сохранились следы.

В итоге владельца собаки оштрафовали на 1500 рублей за то, что собака гуляла без поводка. Кроме того, стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого мужчина выплатил маме девочки в счет компенсации морального вреда 15 000 рублей и 5 000 рублей судебных расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU