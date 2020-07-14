2020-07-14T09:21:43+03:00
Общество

В Кольчугинском районе владелец собаки, покусавшей девочку, заплатил ее родителям 20 тысяч рублей

Также его оштрафовали на полторы тысячи за то, что собака гуляла без поводка
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кольчугинском суде в связи с примирением сторон завершилось рассмотрение дело об укусах собакой маленькой девочки. Ее мама требовала от владельца собаки 60 000 рублей.

По данным суда, девочка проходила мимо дома ответчика, когда на нее набросилась его собака породы западно-сибирская лайка. Собака успела укусить ребенка за ногу и плечо. К счастью, не очень сильно, однако этого хватило, чтобы после укуса девочка была вынуждена проходить амбулаторное лечение, на время перестала ходить в школу. От укусов сохранились следы.

В итоге владельца собаки оштрафовали на 1500 рублей за то, что собака гуляла без поводка. Кроме того, стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого мужчина выплатил маме девочки в счет компенсации морального вреда 15 000 рублей и 5 000 рублей судебных расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лакинске на пожаре погибла пенсионерка
В Кольчугинском районе владелец собаки, покусавшей девочку, заплатил ее родителям 20 тысяч рублей
86 знаков отличия ГТО получат жители Владимирской области по итогам второго квартала 2020 года
Житель Башкортостана с поддельными правами приехал в Ковров
Железнодорожный переезд 306 км ст. Сеньково будет частично перекрыт с 14 по 17 июля
Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе "Атом рядом"
Во Владимирской области в память о герое-космонавте Алексее Леонове установят колокол
Владимирца оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Жительницам Владимира с раком молочной железы помогут онкопсихолог и практикующие врачи
Александровец обокрал 24 дачи и угнал автомобиль
На Владимир надвигается сильная гроза
Юный картингист из Гусь-Хрустального стал лучшим в первом этапе соревнований Кубка РАФ серии «Ротакс Макс».
Во Владимире пьяный водитель столкнулся с легковушкой и автобусом