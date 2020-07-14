2020-07-14T09:13:39+03:00
Спорт

86 знаков отличия ГТО получат жители Владимирской области по итогам второго квартала 2020 года

За четыре дня июня школьники успели сдать все нормативы
Алексей СУХОВ
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За четыре дня, с 27 по 30 июня, в центрах тестирования Физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" во Владимирской области нормативы сдали 146 человек в возрасте от 6 до 50 лет. В результате лучшим из них будут вручены 62 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых знаков отличия ГТО.

Сдача нормативов ГТО за второй квартал текущего года была организована сразу после того, как с 27 июня смогли возобновить свою работу спортивные школы, а также центры тестирования ГТО.

Напомним, что в 2019 году в нашем регионе открыты 8 новых площадок для подготовки к сдаче комплекса ГТО. На оснащение площадок из федерального и регионального бюджетов выделено в общей сложности 23 млн рублей. В 2020 году будут открыты ещё четыре аналогичные площадки в Киржачском, Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах. На их создание из федерального и регионального бюджетов будет направлено около 11 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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