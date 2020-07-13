Житель Башкортостана с поддельными правами приехал в Ковров

13 Июль 2020 2020-07-13T17:55:49+03:00

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Житель республики Башкортостан получил права в 2010 году, а в ноябре 2018 года их лишился. Не растерявшись, он купил поддельные права, якобы выданные в родной республике и дающие права управлять не только легковушками, но и автобусами с грузовиками. И ездил с ним, пока в конце марта этого года его на «Фиате» не остановили сотрудники ГИБДД на стационарном посту в деревне Сенинские дворики Ковровского района. Водитель предъявил поддельные права, выдавая их за подлинные, но фальшивку распознали. Вину он признал, по решению суда за езду с поддельными правами он получил два месяца ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU