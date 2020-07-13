Осенью Владимирский театр драмы поставит спектакль "Идиот"

13 Июль 2020 2020-07-13T13:23:28+03:00

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В конце прошлой недели в фойе Владимирского академического театра драмы состоялся сбор всего коллектива театра. Были награждены работники театра, проработавшие 10, 20, 25, 30, 40 и даже 50 лет в стенах театра драмы.

Директор театра Борис Гунин озвучил предварительные планы на предстоящий 172-й театральный сезон, который пройдет на других сценических площадках. В новом сезоне ожидаются 2 премьеры на малой сцене и 4 новых спектакля большой формы.

23-24 октября на сцене Арт-Дворца владимирцы увидят спектакль «Идиот» Достоевского. Режиссер – Петр Орлов, постановщик спектакля «Поминальная молитва». В ноябре на Малой сцене режиссер Владимир Кузнецов поставит «Скрипку Ротшильда». В марте зрители смогут увидеть «Кавказский меловой круг» режиссера Линаса Зайкаускаса, а к 5 июня театр поставит «Поездку в Каракорум» — спектакль об Александре Невском, приуроченный к празднованию его 800-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU