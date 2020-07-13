2020-07-13T13:12:51+03:00
Спорт

По итогам второго квартала жители Владимирской области получат 86 знаков отличия ГТО

В основном нормы ГТО сдавали школьники
Виктория СУХОВА
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62 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых знаков отличия ГТО получат жители Владимирской области по итогам второго квартала года.

- За четыре дня, с 27 по 30 июня, нормативы ГТО в региональных центрах тестирования сдали 146 человек в возрасте от 6 до 50 лет, - рассказал руководитель владимирского регионального центра ГТО Дмитрий Осипов.

Он добавил, что основная масса тех, кто поспешил сдать тестирование сразу по окончании режима самоизоляции, - школьники IV и V ступеней (13-15 и 16-17 лет соответственно).

Напомним, что в 2019 года во Владимирском регионе открылись восемь новых площадок для подготовки к сдаче комплекса ГТО. Объекты были построены в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» (нацпроект «Демография»). На оснащение площадок из федерального и регионального бюджетов было выделено в общей сложности 23 млн рублей.

В 2020 году будут открыты еще четыре аналогичные площадки, которые появятся в Киржачском, Собинском, Судогодском и Юрьев-Польском районах области. На их оснащение из федерального и регионального бюджетов будут выделены около 11 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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