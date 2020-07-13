Девять ковровчан лишили водительских прав через суд

13 Июль 2020 2020-07-13T13:10:53+03:00

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В суд обратилась Ковровская городская прокуратура, обнаружившая, что девять жителей Коврова, состоящих на учете в психоневрологическом отделении Ковровской городской больницы № 2, имеют водительские права и могут управлять транспортом. Суд удовлетворил все административные иски, поскольку горожане, состоящие на учете в психоневрологическом отделении лечебного учреждения с соответствующими диагнозами, не годны к управлению транспортными средствами. Контролировать исполнение судебного решения будет ковровская прокуратура. Кстати, подобные дела периодически рассматривают в разных районах области, но, как правило, это единичные случаи. Такого массового лишения прав больных людей еще не было.

ИСТОЧНИК KP.RU