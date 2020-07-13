Во Владимирской области стало проще найти работу

13 Июль 2020 2020-07-13T13:02:44+03:00

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По данным сервиса по поиску работы и персонала HH.RU, во Владимирской области количество вакансий в июне увеличилось на 40% по сравнению с маем и практически вернулось к докризисному уровню. Правда, и количество резюме тоже выросло - на 8% по сравнению с маем и на 22% по сравнению с июнем прошлого года. Это может означать, что новую работу стали искать не только те, кого сократили из-за коронавирусного кризиса, но и недовольные новыми условиями и урезанными зарплатами. Это подтверждается тем, что сферы, где выросло количество вакансий и количество резюме, почти совпадают.

Работу чаще всего ищут в сферах «Продажи» (17%), «Производство» (8%), «Транспорт, логистика» (8%), «Административный персонал» (7%), и «Бухгалтерия» (8%).

Предлагают работу опять же в сферах «Продажи» (28%) и «Производство» (17%). Также высок спрос на «Рабочий персонал» (16%), «Транспорт, логистика» (8%), «Медицина, фармацевтика» (7%).

Больше всего в июне по сравнению с маем вырос спрос на специалистов профессиональных сфер «Спорт, фитнес, красота» и «Госслужба» - почти в три раза.

Конкуренция среди соискателей Владимирской области в июне составила 3,8 резюме на вакансию, что меньше, чем месяц назад (4,8).

ИСТОЧНИК KP.RU