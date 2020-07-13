Экс-чиновник из Александровского района вернул незаконные премии в бюджет

13 Июль 2020 2020-07-13T12:41:57+03:00

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Александровский городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего главы Александровского района Сергей Смолева в пользу районного бюджета более 487 тысяч рублей. Бывший чиновник осужден за растрату: являясь главой Александровского района, используя свое служебное положение, он неоднократно издавал незаконные распоряжения о своем премировании и премировании депутатов, работающих на постоянной основе, за счет средств, предназначенных для оплаты труда муниципальных служащих вверенного ему района. По приговору суды экс-глава района должен был заплатить штраф – 350 тысяч рублей. Кроме того .ему на два года запретили занимать ряд должностей. Возвращать деньги добровольно экс-чиновник не спешил, потребовалось вмешательство судебных приставов, чтобы взыскать всю сумму. Сейчас все деньги перечислены в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU