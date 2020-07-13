Владимирец забил друга, заподозрив его в краже денег

13 Июль 2020 2020-07-13T12:35:13+03:00

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Тридцативосьмилетний владимирец по приговору Ленинского районного суда отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Как установил суд, в конце июня прошлого года горожанин с приятелями отдыхали на веранде дачи, выпивали и беседовали. Владимирец поссорился с одним из гостей, обвинив мужчину в краже денег. И, видимо, подкрепляя аргументы, нанес жертве несколько ударов в голову. Никто из компании не успел спасти пострадавшего: от полученной тяжелой закрытой травмы шейного отдела позвоночника мужчина скончался. Сам владимирец вину так и не признал, уверяя, что хотя он действительно ударил жертву несколько раз, умер он из-за того, что упал. Гособвинитель настаивал на строгмо наказании, и суд согласился с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU