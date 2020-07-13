Суздальчанин, запустивший свой участок, получил обязательные работы

13 Июль 2020 2020-07-13T11:50:32+03:00

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Владелец участка земли в Суздальском районе не следил за ним: как показала проверка, проведенная еще в прошлом году, все восемнадцать гектаров покрывали сорняки, сухостой, деревья и кустарники, кое-где лежали кучи земли. При этом земля предназначалась для сельскохозяйственной деятельности. В мае этого года хозяин земли получил штраф и обязали привести землю в порядок. Но он исправлять ошибки не спешил. И повторная проверка обнаружила прежнее запустение и три незаконные свалки мусора, занимавшие тридцать пять квадратных метров. Владельца вновь привлекли к административной ответственности, выписав штрафы в двадцать и сорок тысяч рублей. Он их не оплатил. И теперь по решению суда за уклонение о уплаты штрафа ему предстоит отработать двадцать часов.

ИСТОЧНИК KP.RU