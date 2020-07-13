2020-07-13T09:53:09+03:00
Происшествия

Во Владимирской области за прошедшие выходные спасли двух человек во время купания

В Гороховце чуть не утонула 15-летняя девочка, а в Судогодском районе - 17-летний парнишка
Алексей СУХОВ
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Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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Жара в выходные привела к тому, что на территории Владимирской области за последние два дня произошло сразу много происшествий на воде. В двух случаях людей удалось спасти, в двух - нет.

Так, 12 июля на Клязьме в городе Гороховце спасатели вытащили из воды тонувшую 15-летнюю девочку. Вечером того же дня в поселке имени Воровского в Судогодском районе компания из трёх человек отправилась купаться на местный заводской пруд. В какой-то момент 17-летний подросток начал тонуть. Его приятель вытащил его на берег в бессознательном состоянии. Пришлось вызывать скорую.

А вот утром 11 июля на Клязьме в Гороховецком районе, у деревни Большие Лужки утонул рыбак. Из воды его вытащил приятель, с которым они прибыли на рыбалку из Нижегородской области. К тому моменту мужчина уже был мертв. Теперь этим делом занимается полиция.

Вечером того же дня на реке Серой в Александрове утонул 28-летний мужчина. Его тело до сих пор не нашли. О происшествии в МЧС сообщил его товарищ, вместе с которым они отдыхали на берегу. По словам молодого человека, его друг планировал переплыть реку, а в итоге, где-то на середине пошел ко дну.

ИСТОЧНИК KP.RU

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