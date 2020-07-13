Владимирское "Торпедо" вновь проиграло ярославскому "Шиннику"

13 Июль 2020 2020-07-13T09:42:38+03:00

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11 июля футболисты владимирского "Торпедо" провели свой второй товарищеский поединок текущего межсезонья. И снова сыграли с ярославским "Шинником".

Как и неделю назад выиграть владимирцам у представителя ФНЛ (первой лиги) не удалось. Получилось даже хуже. Впрочем, это всего лишь товарищеская игра, и делать выводы из результата рано.

С первых минут в составе "Торпедо" вышли следующие футболисты - Ивашов, Гладышев, Перфилов, Зенин, Мясников, Чернухин, Хохлов, Сасс, Кривцов, Калабухов, Андреев. Долгое время игра шла в основном в центре поля, и оппоненты почти ничего не могли создать в обороне. Только на 30-й минуте Сергей Самодин из Ярославля открыл счёт. Владимирцы отыгрались почти мгновенно. Как в прошлой встрече, отличился подключившийся к розыгрышу углового Александр Зенин. Но ярославцы всё равно ушли на перерыв при преимуществе в один мяч.

Во втором тайме в составе "Торпедо" произошло много замен. Увы, отыграться владимирцам не удалось. Более того, ярославцы отправили ещё один мяч в ворота Артёма Ковешникова и победили со счётом 3:1.

ИСТОЧНИК KP.RU