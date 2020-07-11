2020-07-11T18:47:40+03:00
Происшествия

В Ковровском районе в аварии погиб человек

А трое попали в больницу
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла 11 июля в Ковровском районе на двенадцатом километре автодороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя. По предварительной информации, озвученной УМВД России по Владимирской области, тридцатиоднолетний водитель «Митсубиси» выехал на встречку и столкнулся в «Рено», которым управлял двадцатисемилетний водитель. В результате столкновения тридцатидевятилетний пассажи «Митсубиси» погиб на месте происшествия, водитель «Рено» и двое пассажиров – тридцати семи и тридцати шести лет – попали в больницу с травмами. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24