В Ковровском районе в аварии погиб человек

11 Июль 2020 2020-07-11T18:47:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла 11 июля в Ковровском районе на двенадцатом километре автодороги Сенинские Дворики-Ковров-Шуя. По предварительной информации, озвученной УМВД России по Владимирской области, тридцатиоднолетний водитель «Митсубиси» выехал на встречку и столкнулся в «Рено», которым управлял двадцатисемилетний водитель. В результате столкновения тридцатидевятилетний пассажи «Митсубиси» погиб на месте происшествия, водитель «Рено» и двое пассажиров – тридцати семи и тридцати шести лет – попали в больницу с травмами. Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливая все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU