Владимирец лишился почти двухсот тысяч из-за мошенника

11 Июль 2020 2020-07-11T17:48:46+03:00

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Жителю Владимира позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. И предупредил, что с карты мужчины путаются списать деньги. Под этим предлогом звонивший узнал все данные карты и списал со счета владельца 190 тысяч рублей. Осознавший обман горожанин пришел в полицию. А через дней в начале июля неизвестный так же обманул еще одного горожанина, лишив его 66 с лишним тысяч рублей. По данным УМВД России по Владимирской области, только в июле в областной столице зарегистрировано двадцать преступлений, совершенных с использованием теле-коммуникационных технологий: дистанционные мошенничества и кражи с банковских карт. Полицейские советуют сохранять бдительность, не сообщать посторонним данные карты, особенно коды, и не покупать у непроверенных продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU