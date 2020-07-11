В Александровском районе дачник попал в больницу с ожогами головы

11 Июль 2020 2020-07-11T17:38:38+03:00

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Пожар произошел днем 11 июля в садовом товариществе в городе Струнино. В ГУ МЧС России по Владимирской области сообщение о возгорании поступило в 12:43. Когда приехали пожарные, пламя охватило весь дачный дом. Как оказалось, пятидесятидевятилетний хозяин дачи менял газовый баллон и нарушил правила, а в результате произошло возгорание во время его трудов. Вместе того, чтобы сразу вызвать пожарных, он попытался справиться с огнем сам. В результате мужчина с ожогами рук и головы попал в больницу. Жена и ребенок хозяина выбрались из дома сами, а пожарных, хоть и с опозданием, вызвали соседи. Огонь в итоге потушили полностью, но дом, площадью тридцать квадратных метров, сгорел полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU