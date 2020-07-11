Во Владимире запретили парковку около наркодиспансера на улице Ново-Гончарной

11 Июль 2020 2020-07-11T14:32:52+03:00

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Администрация города Владимира вновь решила ограничить парковку, на этот раз на улице Ново-Гончарной в районе дома №4а. Такое решение объясняют заботой об обеспечении безопасности дорожного движения. Парковка на этом участке, расположенном недалеко от Золотых ворот, действительно весьма востребована: здесь находится ряд административных учреждений, в том числе управление Россельхознадзора и наркодиспансер, а неподалеку – популярный ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU