2020-07-10T18:10:45+03:00
Общество

Владимирский театр драмы будет выступать на открытых площадках до наступления холодов

В областной администрации прошло совещание по вопосам восстановления театра
Виктория СУХОВА
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фото пресс-службы областной администрациифото пресс-службы областной администрации
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10 июля губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам восстановления Владимирского академического театра драмы.

Слова поддержки в связи со случившимся поступают сейчас из Правительства страны, от губернаторов других регионов. Кроме того, Министр культуры России Ольга Любимова заявила о готовности обсудить возможность оказания федерального содействия в восстановлении нашего театра.

Напомним, пожар произошел при проведении электротехнических работ силами подрядной организации. В зрительном зале театра проводился текущий ремонт освещения. О ходе проводимой проверки сообщил Алексей Купин.

- Тщательно разбираемся, объект непростой. В интересах следствия конкретных оценок озвучивать не могу. Срок проверки продлён до 30 дней. Речь идёт о крупном ущербе, кроме того, есть пострадавший, - подчеркнул начальник регионального управления МЧС России.

Директор департамента культуры Алиса Бирюкова рассказала, что достигнута договорённость о выступлении артистов театра на площадках других учреждений культуры, разработан график. Например, уже намечены выступления на сцене Ивановского музыкального театра. Репетиции труппа начнёт в ближайшее время.

Директор драмтеатра Борис Гунин дополнил, что помимо гастрольной деятельности и выступлений на базе других учреждений культуры, артисты намерены до наступления холодов работать на открытых площадках. Так, 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, театр драмы приглашён сыграть спектакль «Молодая гвардия» на Поклонной горе в Москве. А премьеру, запланированную на октябрь, предварительно решено играть на сцене владимирского Арт-дворца. Также он сообщил, что система отопления здания серьёзно не повреждена, то есть театр будет готов войти в зиму.

Восстановительные работы (на первом этапе речь идёт о создании проектно-сметной документации) начнутся только после полной, скрупулёзной оценки повреждений, которую проведёт специализированная организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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