2020-07-09T16:43:54+03:00
Общество

Во Владимире простились с известным строителем Максимом Курцевым

Директор крупной строительной компании ООО «Специализированный застройщик СМУ – 33» скончался на 43-м году жизни
Ирина Мальцева
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Максима Курцева не стало 7 июня. Он родился 28 ноября 1977 года во Владимире в семье заслуженного строителя России Александра Курцева, получил юридическое образование, служил в органах внутренних дел, отмечался благодарностями за добросовестное исполнение служебного долга. Но позднее сын решил продолжить дело отца и в 2016 году возглавил «СМУ-33». Под его руководством компания возвела сотни тысяч квадратных метров жилья на проспекте Ленина, Суздальском проспекте, улицах Горького, Разина, Белякова, Верхняя Дуброва, Солнечная, Диктора Левитана, в микрорайонах Энергетик, Юрьевец, Сновицы-Веризино. Коллеги и партнеры ценили Максима Курцева, отдавая должное его организаторским способностям, трудолюбию, ответственности, его знали как хорошего семьянина, прекрасного руководителя. Прощание с ним состоялось 9 июля в Успенском соборе Свято-Успенского Княгинина монастыря. «Форвард медиа» (газеты «Ва-банкЪ» и «Комсомольская правда Владимир» выражают искренние соболезнования родным и близким ушедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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