2020-07-09T16:20:56+03:00
Общество

Дело о смертельном ДТП на Нижней Дуброве, в котором погиб мальчик, передано в Следком

Передачу уголовного дела инициировал руководитель Следственного управления
Алексей СУХОВ
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Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области инициировал передачу уголовного дела по факту ДТП, произошедшего на улица Нижняя Дуброва города Владимира, в котором пострадал несовершеннолетний Дима Куропаткин. Теперь этой историей занимается непосредственно Следком.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 28 мая 2020 года. Неподалеку от перекрестка с улице Сперанского ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль. В тяжелейшем состоянии его привезли в ОДКБ. Однако спасти мальчика не удалось. 2 июля он скончался, не приходя в сознание.

В этом деле действительно много неоднозначных моментов. Показательно, что после ДТП мэрия поставила в этом месте светофор. Кроме того, многих удивил факт того, что мужчине, сбившем мальчика, через несколько дней вернули машину и права. В любом случае, на все моменты должно ответить следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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