2020-07-09T15:54:17+03:00
Общество

Во Владимирской области на трассе М-7 в конце июля дважды перекроют движение

В одном случае проблемы с трафиком возникнут возле деревни Демидово, второй раз - возле Ворши
Алексей СУХОВ
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Упрдор "Москва – Нижний Новгород" сообщает, что в конце июля на трассе М-7 во Владимирской области дважды будут перекрывать движение. Первый раз - 29 июля, второй раз - 31 июля.

29 июля с 0.00 до 0.30 будет перекрыто движение возле деревни Демидово. Будут монтировать рамную опору на 156 км. Объезд возможен по региональной дороге через Ставрово с выездами на федеральную трассу на 155 и 165 км.

А 31 июля с 0.00 до 0.30 будет перекрыто движение на трассе М-7 «Волга» возле села Ворша. Ограничение связано с монтажом модульного надземного пешеходного перехода на 162 км. Объезд возможен по той же дороге через Ставрово с выездами на федеральную трассу на 155 и 165 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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