Журналисты владимирского филиала "КП" получили дипломы Законодательного собрания

9 Июль 2020 2020-07-09T15:23:51+03:00

Нас отметили и как газету, и как радиостанцию

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Раз в полгода Законодательное собрание Владимирской области награждает журналистов владимирских СМИ за наилучшее освещение деятельности регионального парламента. В июле 2020 года этот конкурс состоялся вновь. И среди лучших оказались два журналиста владимирской "Комсомольской правды".

Так, от нашей радиостанции (104,3 FM) в номинации "Партнерское постоянство и преданность парламентской тематике" победил бессменный ведущий Илья Архипов. А по линии печатных СМИ в номинации "Объективное освещение деятельности Законодательного собрания Владимирской области" награжден дипломом Алексей Сухов.

ИСТОЧНИК KP.RU