Журналисты владимирского филиала "КП" получили дипломы Законодательного собрания
Раз в полгода Законодательное собрание Владимирской области награждает журналистов владимирских СМИ за наилучшее освещение деятельности регионального парламента. В июле 2020 года этот конкурс состоялся вновь. И среди лучших оказались два журналиста владимирской "Комсомольской правды".
Так, от нашей радиостанции (104,3 FM) в номинации "Партнерское постоянство и преданность парламентской тематике" победил бессменный ведущий Илья Архипов. А по линии печатных СМИ в номинации "Объективное освещение деятельности Законодательного собрания Владимирской области" награжден дипломом Алексей Сухов.
ИСТОЧНИК KP.RU