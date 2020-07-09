2020-07-09T14:15:34+03:00
Происшествия

Владельцы ритуальной конторы в Петушках организовали подпольное казино

Следователи изъяли 75 игральных автоматов
Вероника ПАНИНА
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39-летняя жительница Петушков, владелица ритуальной конторы, и ее 26-летний сотрудник осуждены за незаконную организацию и проведение азартных игр. Как сообщает пресс-служба владимирского Следственного комитета, подпольные игорные залы были открыты сначала в Покрове, а затем в Петушках. Организаторша закупила оборудование и камеры наблюдения за залами и прилегающими территориями. Ее помощник по ритуальной конторе стал оператором залов, а также исполнителем иных поручений, в том числе по закупке алкоголя для посетителей.

Попасть в подпольное казино можно было на условия конспирации, доступ был только для лиц, включенных обвиняемой в телефонный справочник.

Играли посетители через «онлайн-казино», подпольные игровые залы приносили организаторам стабильный доход, пока в апреле 2019 года всю структуру не накрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции петушинской полиции. Из игровых залов было изъято 75 единиц оборудования и наличные денежные средства.

Женщине суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца, мужчина приговорен к 1 году лишения свободы. Также суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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