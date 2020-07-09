На многодетную мать из Муромского района, посадившую 12-летнего сына за руль автомобиля, составили административные протоколы
8 июля в соцсетях появился видеоролик, где автомобилем управляет мальчик 12 лет. Рядом в автомобиле находилась его мать, которая снимала все происходящее, и двое маленьких детей.
Полицейскими удалось установить личность женщины. Это жительница села Молотицы Муромского района.
- В отношении нарушительницы составлены административные протоколы по статьям "неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством", - сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Женщина в содеянном раскаялась. Полицейские провели с нарушительницей профилактическую беседу, напомнив, что подобные действия угрожают безопасности водителя, пассажиров, а также других участников дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU