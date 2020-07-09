На многодетную мать из Муромского района, посадившую 12-летнего сына за руль автомобиля, составили административные протоколы

9 Июль 2020 2020-07-09T13:43:44+03:00

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8 июля в соцсетях появился видеоролик, где автомобилем управляет мальчик 12 лет. Рядом в автомобиле находилась его мать, которая снимала все происходящее, и двое маленьких детей.

Полицейскими удалось установить личность женщины. Это жительница села Молотицы Муромского района.

- В отношении нарушительницы составлены административные протоколы по статьям "неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" и "передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством", - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Женщина в содеянном раскаялась. Полицейские провели с нарушительницей профилактическую беседу, напомнив, что подобные действия угрожают безопасности водителя, пассажиров, а также других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU