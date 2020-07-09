Житель Коврова залез в квартиру через балкон и украл телевизор
Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершил расследование уголовного дела о краже из квартиры.
- 22-летний парень через балкон, расположенный около козырька подъезда, проник в квартиру многоквартирного жилого дома в городе Коврове. Из квартиры обвиняемый похитил телевизор стоимостью 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе областного УМВД.
После этого он продал телевизор своей знакомой, убедив женщину, что он принадлежит ему. В ходе следствия похищенный телевизор был изъят и возвращен владельцу.
Свою вину в совершенном преступлении он признал полностью, в содеянном раскаялся.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Жителю Коврова грозит лишение свободы на срок до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU