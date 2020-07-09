Жителей Владимирской области просят помочь с уборкой в усадьбе Храповицкого

9 Июль 2020 2020-07-09T13:08:13+03:00

Субботник пройдет уже в эти выходные

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник накануне празднования дня рождения Владимира Храповицкого организовал волонтерскую акцию в Муромцево. Первый субботник прошел 3 июля. В нем приняли участие сотрудники музея, а вечером к ним присоединилась команда жителей Муромцево, которая уже неоднократно убиралась на территории парка.

Музейщики призывают всех неравнодушных присоединиться к большой уборке усадебного участка. Помощь нужна в удалении молодой поросли, приведении в порядок аллей и дорожек.

Время приезда можно согласовать по телефону: 8-915-770-33-47 (Анастасия).

ИСТОЧНИК KP.RU