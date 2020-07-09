2020-07-09T12:58:17+03:00
Общество

209 жителей Гусь-Хрустального переедут в два новых дома

8 семей переедут из аварийного фонда
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 июля в Гусь-Хрустальном состоится вручение ключей от новых квартир 8 семьям, переселяемым из аварийного жилого фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

Благодаря реализации нацпроекта в Гусь-Хрустальном были приобретены жилые помещения во вновь построенных многоквартирных домах по улице Рязанская и улице Старых Большевиков.

Для переселения 209 человек куплена 71 квартира площадью 3 275,2 кв. м. На переселение направлено свыше 159 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета – 152,91 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области на трассе М-7 в конце июля дважды перекроют движение
Журналисты владимирского филиала "КП" получили дипломы Законодательного собрания
Владельцы ритуальной конторы в Петушках организовали подпольное казино
На многодетную мать из Муромского района, посадившую 12-летнего сына за руль автомобиля, составили административные протоколы
Житель Коврова залез в квартиру через балкон и украл телевизор
Жителей Владимирской области просят помочь с уборкой в усадьбе Храповицкого
209 жителей Гусь-Хрустального переедут в два новых дома
40 процентов больных COVID-19 во Владимирской области находятся в стационарах
"Телефонного террориста" оштрафовали на 50 тысяч рублей
«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» во Владимирской области в 2020 году
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
На радио «КП-Владимир» расскажут о цифровой имплантологии
Во Владимирской области за сутки заболели коронавирусом 46 человек
На промышленном карьере Глубоково в Петушинском районе утонула женщина
Во Владимирской области за сутки похолодает на 20 градусов
Промышлявший кражами ковровчанин попался пьяным за рулем
По Владимиру катался 12-летний мальчик за рулем автомобиля