209 жителей Гусь-Хрустального переедут в два новых дома

9 Июль 2020 2020-07-09T12:58:17+03:00

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10 июля в Гусь-Хрустальном состоится вручение ключей от новых квартир 8 семьям, переселяемым из аварийного жилого фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

Благодаря реализации нацпроекта в Гусь-Хрустальном были приобретены жилые помещения во вновь построенных многоквартирных домах по улице Рязанская и улице Старых Большевиков.

Для переселения 209 человек куплена 71 квартира площадью 3 275,2 кв. м. На переселение направлено свыше 159 млн рублей, в том числе средств федерального бюджета – 152,91 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU