2020-07-09T12:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

40 процентов больных COVID-19 во Владимирской области находятся в стационарах

60% лечатся дома
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Во Владимирской области по данным на 9 июля 1175 пациентов болеют коронавирусом в активной фазе. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 4785 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 3526 пациентов с коронавирусом в регионе выздоровели, в том числе за 8 июля – 146 человек. Умерло с начала эпидемии 84 человека, в том числе трое - за последние сутки. Восемь умерших - медицинские работники.

По данным оперативного штаба, во Владимирской области развернуто 1368 коек для лечения пациентов с Covid-19 и внебольничной пневмонией и 915 коек для лечения пациентов с коронавирусом. В отделениях лечения пневомнии занято 688 коек, в коронавирусных госпиталях находится 473 пациента с Covid-19. Таким образом, 40% пациентов, у которых коронавирусная инфекция сейчас протекает в активной фазе, лечатся в госпиталях, 60% находятся на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

За 8 июля число обращений в больницы с признаками острых респираторных вирусных инфекций (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 172, с признаками внебольничной пневмонии – 93. На стационарном лечении находилось 20 пациентов с ОРВИ и 621 с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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