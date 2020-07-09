2020-07-09T12:29:27+03:00
Происшествия

"Телефонного террориста" оштрафовали на 50 тысяч рублей

Он "заминировал" самолет в Шереметьево
Вероника ПАНИНА
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44-летний житель Владимирской области Руслан Ермоленко признан виновным в ложном сообщении об акте терроризма. Как установило управление ФСБ по Владимирской области, 3 февраля 2020 года в 23.30 на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве, которое якобы находится в самолете, вылетевшем из аэропорта Шереметьево в Италию.

Сотрудники ФСБ установили, что указанная информация является ложной, а звонивший с ложным сообщением Руслан Ермоленко находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина был задержан, у него обнаружили сотовый телефон, с которого он и звонил на телефон 112.

На "телефонного террориста" в УМВД Владимирской области завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК России.

23 июня Петушинский районный суд признал Руслана Ермоленко виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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