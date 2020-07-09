Во Владимирской области за сутки заболели коронавирусом 46 человек
Новая статистика от Роспотребнадзора по Covid-19. За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вот как распределились случаи:
- 8 сл. в о. Муром,
- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,
- 6 сл. в Петушинском,
- 5 сл. в Ковровском,
-по 4 сл. в г. Владимире, а также в Меленковском, Вязниковском и Собинском районах,
- 2 сл.в Юрьев-Польском,
- по 1 сл. в Суздальском и Кольчугинском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4785 случаев заболевания (852 сл. в г. Владимире, 738 сл. в Гусь-Хрустальном, 571 сл. в Петушинском, 403 сл. о. Муром, 377 сл. в Александровском, 344 сл. в Ковровском, 286 сл. в Собинском, 239 сл. в Вязниковском, 205 сл. в Юрьев-Польском, 163 сл. в Кольчугинском, 140 сл. в Судогодском, 122 сл. в Киржачском, 98 сл. в Меленковском, 81 сл. в Суздальском, 67 сл. в Камешковском, 40 сл. в г. Радужном, 33 сл. в Селивановском, 26 сл. в Гороховецком).
При этом три человека умерли, 146 - выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU