Во Владимирской области за сутки заболели коронавирусом 46 человек

9 Июль 2020 2020-07-09T11:06:18+03:00

Больше всего случаев в Муроме

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Новая статистика от Роспотребнадзора по Covid-19. За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи:

- 8 сл. в о. Муром,

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в Петушинском,

- 5 сл. в Ковровском,

-по 4 сл. в г. Владимире, а также в Меленковском, Вязниковском и Собинском районах,

- 2 сл.в Юрьев-Польском,

- по 1 сл. в Суздальском и Кольчугинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4785 случаев заболевания (852 сл. в г. Владимире, 738 сл. в Гусь-Хрустальном, 571 сл. в Петушинском, 403 сл. о. Муром, 377 сл. в Александровском, 344 сл. в Ковровском, 286 сл. в Собинском, 239 сл. в Вязниковском, 205 сл. в Юрьев-Польском, 163 сл. в Кольчугинском, 140 сл. в Судогодском, 122 сл. в Киржачском, 98 сл. в Меленковском, 81 сл. в Суздальском, 67 сл. в Камешковском, 40 сл. в г. Радужном, 33 сл. в Селивановском, 26 сл. в Гороховецком).

При этом три человека умерли, 146 - выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU