На промышленном карьере Глубоково в Петушинском районе утонула женщина

9 Июль 2020 2020-07-09T09:39:17+03:00

За месяц это уже вторая смерть в этом месте

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Вечером 8 июля в промышленном карьере Глубоково Петушинского района утонула женщина. Практически сразу же об этом сообщили местным службам спасения.

На место прибыли спасатели спасательной станции города Собинки. Они вытащили из воды тело погибшей женшины. Как сообщают в главном управлении МЧС по Владимирской области, женщина пришла отдыхать на водоём вместе со своим мужем. Что произошло дальше, пока неизвестно.

Стоит отметить, что на карьере Глубоково в этом году уже произошла одна трагедия с погибшим на воде. Месяц назад там утонул мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU