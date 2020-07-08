Во Владимирской области за сутки похолодает на 20 градусов

8 Июль 2020 2020-07-08T17:37:58+03:00

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Те, кто страдает от жары последних дней, могут радоваться - она уходит. Те, кто ей наслаждается, пусть не сильно расстраиваются, уходит жара ненадолго. За ближайшие сутки во Владимирской области похолодает даже не резко, а прямо-таки феноменально - температурный перепад за 24 часа составит 20 градусов.

До самого вечера 8 июля жители Владимирской области будут чувствовать себя как в Ташкенте - дневная температура, которая в среду достигала плюс 32 градусов, не сильно снизится и к ночи. Только после 9 часов вечера столбик термометра опустится ниже +30 градусов.

А вот дальше начнется стремительное падение. К полуночи похолодает до 22 градусов, и польет дождь, который к утру 9 июля собьет жару до +17 градусов. Дождь при этом не прекратится, и будет лить весь четверг. При постоянном снижение температуры.

К вечеру 9 июля осадки прекратятся. Но после дождичка в четверг во Владимирской области похолодает до +11 градусов. Это будет, возможно, самая холодная ночь июля. Но уже в пятницу жара вернется, и к выходным снова будет около +30.

ИСТОЧНИК KP.RU