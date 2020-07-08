Промышлявший кражами ковровчанин попался пьяным за рулем
Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, тридцатишестилетний ковровчанин обвиняется сразу в трех преступлениях. В феврале мужчина в гостях у своего знакомого украл мобильник и зарядку к нему, воспользовавшись тем, что хозяин отвлекся. Телефон, стоивший 27 тысяч рублей, он продал. В апреле он сел пьяным за руль своего автомобиля, но во время поездки его остановили. Кстати, ранее он уже попадался на управлении машиной пьяным и за это его лишили водительских прав. Не останавливаясь на достигнутом, в апреле он с товарищем пробрался в частный дом в садовом товариществе, чтобы утащить чужое имущество. Воплотить задумку в жизнь им помешали. Сейчас дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU