2020-07-08T17:37:43+03:00
Происшествия

Промышлявший кражами ковровчанин попался пьяным за рулем

До этого его уже лишили прав за пьяную езду
Ирина Мальцева
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Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, тридцатишестилетний ковровчанин обвиняется сразу в трех преступлениях. В феврале мужчина в гостях у своего знакомого украл мобильник и зарядку к нему, воспользовавшись тем, что хозяин отвлекся. Телефон, стоивший 27 тысяч рублей, он продал. В апреле он сел пьяным за руль своего автомобиля, но во время поездки его остановили. Кстати, ранее он уже попадался на управлении машиной пьяным и за это его лишили водительских прав. Не останавливаясь на достигнутом, в апреле он с товарищем пробрался в частный дом в садовом товариществе, чтобы утащить чужое имущество. Воплотить задумку в жизнь им помешали. Сейчас дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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