По Владимиру катался 12-летний мальчик за рулем автомобиля

8 Июль 2020 2020-07-08T17:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

8 июля во владимирских соцсетях появился видеоролик, где автомобилем управляет мальчик лет 12. При этом речь не о юном угонщике или хулигане - рядом в автомобиле находится его мать, которая снимает все происходящее, и двое маленьких детей.

Как сообщает пресс-служба владимирской прокуратуры, после появления видеоролика в интернете ведомство начало проверку. В рамках компетенции прокуратуры устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям родителей ребенка, органов системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.

ИСТОЧНИК KP.RU