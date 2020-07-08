2020-07-08T17:20:32+03:00
Общество

Во Владимирской области планируют открыть кинотеатры

Этот вопрос обсудили на совещании в областном киноцентре
Ирина Мальцева
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Основным вопросом совещания стала подготовка к открытию кинотеатров.

- И руководство кинозалов, и зрители с нетерпением ждут возможности снова смотреть кино на большом экране в комфортных условиях, но это станет возможным только после соответствующих разрешений, а также при неукоснительном выполнении рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщила директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Пока в качестве возможного рассматривается вариант организации кинопоказов в формате «open air» - просмотр кино на открытом воздухе при условии соблюдения необходимой дистанции между зрителями.

После того, как кинопоказы снова начнутся, смотреть фильмы с большим комфортом смогут и зрители с ограниченными возможностями. В областном киноцентре приобрели специальное оборудование для показа фильмов с тифлокомментированием - лаконичным описанием предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому (слабовидящему) без специальных словесных пояснений и субтитрами.

Правда, горожан открытие кинотеатров волнует несильно. С большим нетерпением они ждут открытия детских садов, но ,увы, пока точной даты в администрации не называют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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