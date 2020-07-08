2020-07-08T16:34:55+03:00
Происшествия

Гусевчанина будут судить за ложное сообщение о заложенной бомбе

И еще два преступления
Ирина Мальцева
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Сорокаоднолетний житель Гусь-Хрустального в августе прошлого года катался по одной из центральных улиц города пьяный на «семерке», где его и остановила полиция. Правда, проходить медосвидетельствование водитель оказался. А в дальнейшем выяснилось, что он уже не раз попадался нетрезвым за рулем и лишен прав. Через несколько дней, видимо, решив отомстить, мужчина позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о заложенной в одном из домов бомбе. В УМВД России по Владимирской области сообщили, что на место немедленно выехали правоохранители, но никакого взрывного устройства не нашли. Также в ходе следствия выяснилось, что решением суда в отношении обвиняемого был установлен административный надзор и соответствующие ограничения, которые он неоднократно нарушал. Сейчас гусевчанину предъявлены обвинения сразу по трем статьям - нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, заведомо ложное сообщение об акте терроризма и уклонение от административного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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