2020-07-08T13:41:39+03:00
Общество

15% бизнесменов Владимирской области закрыли свои фирмы из-за коронавируса

Возобновили работу 45% предпринимателей
Вероника ПАНИНА
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Торгово-промышленные палаты России подвели итоги третьего опроса "Бизнес-барометр страны", который определяет, что происходит в сфере предпринимательства в условиях коронавирусных ограничений.

Всего было опрошено 27 тысяч человек, в том числе представители Владимирской области. По нашему региону картина получилась такая.

45% предпринимателей заявили о том, что их бизнес уже начал работу.

28% восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать. 15% окончательно закрыли свой бизнес.

3% – находятся в стадии закрытия.

При этом план действий по восстановлению деятельности есть не у всех. 43% предпринимателей еще наблюдают за ситуацией, 17% – признались, что плана нет.

60% опрошенных для восстановления деятельности планируют работать с населением, 20% – с другими компаниями. Участвовать в госзакупках намереваются 16% предпринимателей.

33% бизнесменов полагают, что на восстановление бизнеса у них уйдет от полугода до года. Еще 21% рассчитывают восстановиться за один-два года, 29% – за срок от трех до шести месяцев.

В качестве финансовых инструментов для восстановления 33% респондентов планирует использовать банковские кредиты, еще 33% – собственные накопления, 17% собирается получить субсидии и льготные кредиты через инфраструктуру поддержки бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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